Drammatico incidente, muore un centauro

Un centauro classe 1979 è deceduto questa mattina a Montorfano in un incidente stradale lungo la SS Briantea

Mattinata drammatica a Montorfano dove è morto un centauro in un incidente

Il sinistro

L’incidente tra un furgone e una moto è avvenuto intorno alle 8.20 lungo la Strada Statale Briantea, all’incrocio con via Brianza, nel comune di Montorfano.

L’allarme è scattato in codice ma malgrado l’intervento dei soccorritori questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare il decesso di un motociclista classe 1979

La dinamica del sinistro è la vaglio delle forze dell’ordine.

Traffico bloccato

A causa dell’incidente stradale il traffico è temporaneamente bloccato lungo la strada statale 342 “Briantea” nei pressi del km 49,800 ad Albese con Cassano.

Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.