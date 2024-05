Drammatico scontro tra auto e moto

Drammatico scontro tra un'auto e una moto: una persona portata in codice rosso in ospedale

Lo scontro tra auto e moto

Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì a Fino Mornasco. Erano da poco passate le 19 quando in via Valle Molini si è verificato lo scontro tra un'automobile e una moto sulla cui dinamica stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Cantù. L'impatto è stato tremendo tanto che l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte, oltre ai Carabinieri, due ambulanze e un'automedica. Due le persone rimaste ferite: un ragazzo di 19 anni e una donna di 73. Dopo i primi soccorsi direttamente sul posto, i due feriti sono stati caricati nelle ambulanze e portate in ospedale, al Sant'Anna di Como e al San Gerardo di Monza. A riportare le ferite più serie è stato il 19enne