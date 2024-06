Drammatico scontro tra tre auto e due furgoni

Drammatico incidente poco dopo le 7 di questa mattina, martedì, a Erba che ha coinvolto tre auto e due furgoni: si registrano cinque feriti, di cui uno grave

Lo scontro a Erba

L'incidente è avvenuto intorno alle 7.20 lungo viale Brianza. Secondo quanto ricostruito finora, l'incidente stradale (sulla cui dinamica stanno indagando i Carabinieri) ha coinvolto tre auto e due furgoni.

Un incidente violento tanto che sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze, un'automedico e l'elisoccorso partito da Bergamo per soccorrere i feriti. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, una da Como e una da Erba, dal momento che una delle persone che viaggiava sui mezzi coinvolti nel sinistro è rimasta incastrata nel veicolo, un furgone. L'intervento dei pompieri ha permesso di estrarla dal mezzo e metterla in sicurezza.

Si registrano cinque feriti, tutti uomini, rispettivamente di 27, 37, 38, 48 e 51 anni. Per uno di questi, un 38enne residente ad Albavilla, si è reso necessario il trasporto in elicottero in ospedale. L'uomo è stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

La strada è stata anche chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

