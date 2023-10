Droga e soldi in auto: denunciato spacciatore ad Arosio

Il fermo e i controlli si sono verificati nei giorni scorsi sulla Strada provinciale 31, più precisamente nel tratto che passa nel territorio del Comune di Arosio. Qui i militari del Nor, l'Aliquota Radiomobile, hanno fermato un 31enne pregiudicato di origini straniere per un controllo personale prima e dell'auto poi. Proprio in sede di controllo l'uomo veniva trovato in possesso di 3,45 grammi di cocaina e 800 euro in contanti, che secondo le Forze dell'ordine sarebbero il provento dell'attività di spaccio.

I provvedimenti

L'uomo è quindi stato denunciato in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.