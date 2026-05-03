Droga in auto, contanti a casa: arrestato

La Polizia di Stato di Como ha un 22enne marocchino, irregolare sul territorio, ma domiciliato a Cabiate, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fermo

Intorno alle 14 gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Como, nell’ambito dell’attività di repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno notato un’autovettura a noleggio, con a bordo un ragazzo, che si aggirava nel comune di Albavilla facendo numerose e brevi soste in parcheggi e zone isolate.

Ne è scaturita un’attività di pedinamento del veicolo e del suo occupante, i cui comportamenti hanno indotto gli investigatori ad ipotizzare che, in corrispondenza delle numerose soste, avvenissero altrettante cessioni di droga.

Il fermo

L’autovettura è stata quindi fermata circa tre ore più tardi e gli investigatori hanno proceduto al controllo del veicolo e del suo occupante, trovando indosso all’uomo 520 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, e nel vano portaoggetti dell’auto una scatola di plastica contenente 12 dosi preconfezionate di cocaina del peso di circa 8 grammi.

La perquisizione è stata poi estesa all’appartamento del fermato, a Cabiate, dove sono stati rinvenuti altri 1.160 Euro in contanti.

Il giovane è stato quindi portato in Questura, dove è risultato essere un cittadino marocchino di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Lo straniero è stato pertanto arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti è condotto in carcere.

Processato per direttissima, gli sono stati concessi i termini a difesa, predisponendo una ulteriore udienza per il 27 maggio prossimo. Nel frattempo per l’indagato è stato disposto il divieto di dimora a Como e Provincia.