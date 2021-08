Droga, refurtiva e biciclette rubate recuperate nel Parco delle Groane

Nuovi risultati degli interventi interforze nel Parco delle Groane organizzati grazie al Protocollo del Progetto Parchi sottoscritto dai Comuni del territorio con la Regione. Tra gli ultimi ritrovamenti e sequestri droga, refurtiva e biciclette.

Prosegue senza sosta l'attività delle Polizia locali all'interno del Parco delle Groane finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'ultima operazione, che segue all'arresto di un pusher con decine di identità attivo all'interno dell'area boschiva, ha visto impegnati sei equipaggi e ha permesso di recuperare e sequestrare hashish ed eroina, recuperando inoltre diverse biciclette usate dagli spacciatori per i loro spostamenti e materiale vario di provenienza furtiva.

"Un altro intervento - commenta l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato - che segue un servizio analogo dei giorni scorsi, a conferma dell'efficacia dell'accordo siglato recentemente in Giunta regionale per la realizzazione di servizi integrati di sicurezza urbana, in particolare il contrasto allo spaccio di droga, sul territorio del Parco delle Groane".