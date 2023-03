Drum circle gigantesco: il più grande della provincia di Como

Drum circle gigantesco a Olgiate Comasco con gli alunni della scuola media e alcuni scolari delle classi quarte e quinte delle scuole primarie.

Drum circle, il bellissimo epilogo del progetto "Taboum!" - Il video

Piazza Italia ritmata e vivacizzata con un gigantesco concerto di percussioni. Circa 450 partecipanti hanno caratterizzato l’iniziativa di mercoledì 29 marzo, dalle 13. Protagonisti 370 alunni della scuola media, riuniti attorno agli scolari (anche delle classi quarte e quinte primarie) che hanno condotto il coinvolgente atto conclusivo del progetto musicale "Taboum! - Ritmi in connessione", guidati da Luca Bartolini e dal professor Emmanuele Astorino.

Iniziativa bellissima

Come definito dagli organizzatori, si è trattato del più grande drum circle mai visto in provincia di Como. Presente anche il sindaco Simone Moretti: mostrando entusiasmo e voglia di condivisione, si è unito all’affollata produzione di suoni ritmati. Non solo genitori, ma anche cittadini di passaggio si sono aggregati e hanno apprezzato il concerto in piazza Italia.

Concerto protetto da Protezione civile e Polizia locale

Ad accompagnare gli scolari sono stati i volontari della Protezione civile olgiatese, mentre gli agenti della Polizia locale hanno sorvegliato la piazza (anche sanzionando chi non aveva rispettato il divieto di sosta). Un ringraziamento speciale - sottolineano gli organizzatori - a chi ha reso possibile questo mega evento: la dirigente dell'istituto comprensivo di Olgiate, Annamaria Bertoni, la vicepreside Franca Vitelli, la professoressa Maria Rosa Di Maio, il professor Emmanuele Astorino, il sindaco Simone Moretti, la Polizia locale e la Protezione civile".