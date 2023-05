Due aggressioni e una rissa nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Due aggressioni e una rissa nel Comasco: cinque persone sono finite in ospedale.

Aggressioni e rissa

Notte movimentata nel Comasco. Il primo episodio è avvenuto a Veniano intorno alle 2 di domenica 28 maggio: l'aggressione è accaduta in via Risorgimento e ha coinvolto un uomo di 56 anni. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Tradate in codice verde (bassa gravità). Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cantù e un'ambulanza della Sos di Appiano Gentile.

Notte movimentata anche a Como

Intorno alle 4, in via Roosevelt, si è registrata una rissa che ha coinvolto quattro persone. In ospedale sono stati trasportati due ragazzi di 18 e 20 anni in codice giallo (media gravità) e in codice verde. Sul posto i Carabinieri di Como, la Croce rossa di Lipomo con un'ambulanza e la Croce rossa di Como con un'altra ambulanza. Poco dopo, intorno alle 4.20, in viale Lecco, è avvenuto un aggressione che ho coinvolto un uomo di 36 anni. Due le ambulanze intervenute e la Polizia. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.