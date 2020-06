Due aggressioni nel Comasco, un 15enne in ospedale SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due aggressioni nel Comasco

Il primo allarme a Ponte Lambro, intorno alle 23.3o. Sul posto ambulanza e Carabinieri di Como. Soccorso un giovane di 24 anni dopo un evento violento, segnalato come aggressione. Il ragazzo è poi stato trasportato all’ospedale di Erba in codice verde. Erano circa le 2.40 quando è avvenuta un’altra aggressione, a Como, in via Rezzonico. Questa volta è stato soccorso un 15enne, trasportato poi in codice verde all’ospedale. In entrambi i casi saranno le Forze dell’ordine a ricostruire l’accaduto.

Altri interventi

Si segnalano anche un malore a Como e una caduta al suolo intorno alle 4.30, sempre a Como. Intervento anche a Erba, di cui non si conoscono le modalità, alle 2.15. All’ospedale, in codice verde, una giovane di 21 anni.