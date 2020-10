Due auto in fiamme a Merone, in via Vallassina. È successo nella serata di oggi, martedì 13 ottobre 2020.

Auto in fiamme a Merone

A prendere fuoco sono stati due veicoli in sosta. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco di Erba e Cantú per lo spegnimento. In corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta.