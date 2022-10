Due donne aggredite nella notte: due Comuni della Provincia di Como, Cermenate e Fino Mornasco, sono stati accomunati nelle scorse ore da un episodio di violenza ai danni di giovanissime, che ha reso necessario l'intervento dei soccorritori.

Due donne aggredite nella notte: paura a Cermenate e Fino Mornasco

A Fino Mornasco, pochi minuti prima delle 3, una 26enne è divenuta oggetto di violenza sulla Statale dei Giovi. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori cittadini che, fortunatamente, considerando la non gravità della situazione, non hanno ritenuto necessario il trasporto in ospedale. A Cermenate, invece, la violenta aggressione si è scatenata, pochi minuti dopo le 4, in via Maestri Comacini, ai danni di una 18enne. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Lomazzo, che hanno trasportato la giovane in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Per entrambi i casi si sono mobilitati i Carabinieri della Compagnia di Cantù per ricostruire la dinamica, sentire i testimoni e accertare le responsabilità.