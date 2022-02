Due eventi violenti tra Villa Guardia e Uggiate SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 10 e l'11 febbraio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due eventi violenti tra Villa Guardia e Uggiate

Gli allarmi sono scattati quasi in contemporanea, intorno alle 21.45. A Villa Guardia, in via IV Novembre, la Cri di Grandate è intervenuta per un'aggressione. Soccorso un giovane di 29 anni, trasportato in codice verde all'ospedale. A Uggiate Trevano invece una lite, coinvolto un uomo di 55 anni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. In entrambi i casi saranno le Forze dell'ordine a stabilire l'accaduto.

Da segnalare anche una caduta a Porlezza per un uomo di 35 anni. Intorno alle 4 è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.