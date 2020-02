Due feriti in un incidente in via Repubblica

Due persone ferite in un incidente stradale in via Repubblica, in territorio di Lurate Caccivio.

Impatto durante una svolta

Risultano coinvolti un 21enne e una donna di 75 anni, rimasti feriti nell’impatto tra due automobili. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Sos di Apppiano Gentile, in codice rosso. L’incidente è avvenuto mentre una Lancia Musa, al cui volante c’era la donna, diretta da Appiano verso Lurate Caccivio, ha effettuato la svolta verso Lurate Caccivio. L’altro mezzo coinvolto è una Fiat Panda, guidata dal 21enne che viaggiava in direzione Appiano.

Codice rosso, poi ridimensionato a verde

Durante l’intervento di soccorso il codice è stato ridimensionato a verde. Intervenuti anche due mezzi dei Vigili del fuoco di Appiano Gentile, per mettere in sicurezza i veicoli, e i Carabinieri di Appiano per gestire la viabilità. Sul posto anche la Polizia locale di Lurate Caccivio.