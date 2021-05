Due feriti nello scontro tra uno scooter e un’automobile

Due feriti nello scontro tra uno scooter e un’auto sulla strada statale Varesina, a Villa Guardia.

Due feriti soccorsi sulla statale

L’intervento di due ambulanze si è reso necessario alle 15.30, sulla statale, nei pressi dell’intersezione con via Petrarca. A quanto risulta, uno scooter Burgman Suzuki 650 ha impattato contro una Dacia Stepway. Nello scontro sono rimasti feriti sia il motociclista, di 31 anni, che la conducente dell’auto, una donna di 53 anni. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Como. Un’ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio ha trasportato il giovane in ospedale a Varese, in codice giallo. La donna, invece, è stata trasportata al Sant’Anna, in codice verde, da un’ambulanza della Cri di Grandate.

Polizia locale sul posto per regolare la viabilità

Inevitabili i disagi per la viabilità. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Villa Guardia e Lurate Caccivio. Qualche minuto dopo le 16 la circolazione è stata ripristinata normalmente.