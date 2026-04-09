Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Due furti in poche ore, donna arrestata dai Carabinieri di Lurate Caccivio.

Due furti, poi l’arresto

Nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile, i Carabinieri della Stazione di Lurate Caccivio hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una donna di 41 anni, residente a Lozza, responsabile di furto aggravato e tentato furto aggravato e, inoltre, denunciata per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’intervento è avvenuto presso un’area commerciale di Villa Guardia, dove la donna aveva tentato di sottrarre cinque paia di scarpe e diversi capi di abbigliamento da un esercizio commerciale.

Individuata dal personale

Il personale addetto alla vigilanza l’aveva però prontamente individuata. Nonostante ciò, la donna è riuscita a fuggire, e poco dopo ha commesso un ulteriore furto in un altro negozio della stessa area, portando via accendini e accessori per griglia per un valore complessivo di circa 95 euro.

Grazie alla tempestiva segnalazione al 112, i Carabinieri sono riusciti a intercettarla e bloccarla immediatamente.

Trovata in possesso di strumenti da scasso

Durante il controllo, la donna è stata trovata in possesso di strumenti atti allo scasso, tra cui grimaldelli, tenaglie e utensili da taglio, idonei a forzare serrature e dispositivi di sicurezza.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L’arrestata è stata trattenuta nella camera di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Mariano Comense.