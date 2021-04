Due gruppi di giovani si affrontano sotto i portici Plinio: 16enne denunciato, aveva un segaccio nello zaino.

Nel pomeriggio di lunedì, 12 aprile 2021, intorno alle 16.30, una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha notato, all’altezza dei portici Plinio a Como, nelle adiacenze del noto fast-food, due gruppi di giovanissimi, dall’apparenza tutti minorenni, che si stavano spintonando vicendevolmente ed affrontando in maniera apparentemente minacciosa.

La pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato, temendo che la situazione potesse degenerare, si è quindi diretta verso i ragazzi i quali, alla vista degli operanti, si sono repentinamente allontanati confermando i sospetti degli operatori. Nel fuggi-fuggi generale tre ragazzi sono stati fermati: un tredicenne che frequenta le scuole medie a Merone e due sedicenni che frequentano le scuole superiori ad Erba. In particolare M. A., sedicenne di Bosisio Parini (LC), è stato trovato in possesso di un grosso segaccio di cm. 38, di quelli utilizzati per la potatura delle piante, occultato in un marsupio a tracolla. Il giovane si è giustificato asserendo di fare il giardiniere ma, dai successivi riscontri, si è appurato che ciò non corrisponde al vero, come tra l’altro confermato anche dalla madre del ragazzo.

Una volta accompagnati in Questura tutti e tre i giovani sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-Covid mentre il solo M.A. è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di arma impropria. Al termine dell’attività i tre minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori.