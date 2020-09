Due incidenti a Cavallasca e Lurago Marinone SIRENE DI NOTTE

Due incidenti a Cavallasca e Lurago Marinone: nove persone coinvolte.

Incidente a Cavallasca

Il primo schianto si è verificato dieci minuti dopo le 23 di ieri sera, domenica 27 settembre 2020, in via San Fermo nella frazione di Cavallasca. Un’auto è finita contro un ostacolo e sono rimaste coinvolte nell’impatto sette persone, tra cui un bambino di 7 anni. Sul posto sono intervenute la Cri di Lipomo, la Cri di San Fermo e la Croce azzurra di Como, oltre a un’auto medica. Tre persone sono finite in ospedale in codice giallo. Presenti in posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Schianto a Lurago Marinone

Non l’unico incidente della notte. Un altro sinistro si è verificato a Lurago Marinone a mezzanotte. Anche in questo caso un’auto è andata fuori strada finendo contro un ostacolo e nell’impatto sono rimasti feriti una ragazza di 29 anni e un uomo di 45. In via Milano si sono precipitati la Cri di Lomazzo, l’elisoccorso e un’auto medica che hanno trasportato i feriti in codice giallo in ospedale a Legnano e a Varese.