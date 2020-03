Due incidenti a Como SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due incidenti a Como

Lo scontro tra auto è avvenuto poco prima delle 23. Sul posto l’ambulanza che ha soccorso due uomini di 45 e 56 anni, insieme ad una donna di 48. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte era in gravi condizioni, l’ambualnza ha fatto rientro al Sant’Anna in codice verde. Intorno alla 1.50 invece un’auto, con a bordo una giovane di 22 anni, è finita contro un ostacolo in via Oltrecolle. Sul posto la Cri di Lipomo che l’ha soccorsa, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Altri interventi

Da segnalare diversi malori a Erba, Cernobbio e Como. Intorno alle 00.43 invece, in viale Lecco, si segnala un evento violento, classificato come aggressione. Coinvolto un uomo di 34 anni che non è stato trasportato all’ospedale. Allertata anche la Questura per chiarire la dinamica dell’accaduto.