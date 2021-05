Due incidenti a Gravedona e Bizzarone: feriti tre giovanissimi SIRENE DI NOTTE

Due incidenti nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 maggio 2021 a Gravedona e Bizzarone: feriti tre giovanissimi.

Nottata movimentata per i soccorritori. Il primo incidente infatti si è verificato intorno alle 22.15 sulla ss340 nel territorio di Gravedona e Uniti. Nell’impatto sono rimaste coinvolte un’auto e una moto e feriti due giovanissimi: una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 17. Sul posto sono arrivate la Cri di Menaggio e il Lariosoccorso di Dongo, oltre all’auto medica. Entrambi sono stati trasportati in ospedale con delle ferite ma nessuno è in pericolo di vita. Sulla dinamica indagano i Carabinieri di Menaggio.

Il secondo incidente si è verificato invece poco prima delle 3 del mattino sulla sp23 a Bizzarone. Un’auto, condotta da un giovane di 24 anni, è finita fuoristrada. Sul posto sono intervenute la Cri di Uggiate e l’automedica che hanno soccorso il ragazzo e lo hanno trasportato all’ospedale Circolo di Varese. Allertati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Como che dovranno accertare la dinamica.