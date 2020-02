Due incidenti a Tavernerio in pochi minuti SIRENE DI NOTTE

Due incidenti stradali nel giro di pochi minuti.

E’ accaduto ieri sera

Erano da poco trascorse le 20.20 di ieri sera, domenica 2 febbraio 2020, quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire sulla Ss342 a Tavernerio, per un incidente stradale. Sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Como, che ha soccorso un uomo di 54 anni. Pochi minuti più tardi, erano le 21 circa, altro incidente sempre sulla Ss342: la Croce Rossa di Lipomo ha trasportato un uomo di 48 anni all’ospedale di Erba, in codice giallo.

Gli altri interventi

La mattinata odierna si è invece aperta con una caduta al suolo in via Dante a Como: una donna di 61 anni è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Como intorno alle 7.20. Poco dopo le 8, infine, un ragazzino di 16 anni è caduto dalla moto in largo Campanini a Cernobbio, soccorso ancora dalla Croce Rossa di Como in codice giallo. Sul posto anche la Polizia locale.