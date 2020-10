Due incidenti ad Alzate e Albese SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due incidenti ad Alzate e Albese

Il primo impatto è avvenuto ad Alzate Brianza, in via Don Guanella intorno alle 21.05. Coinvolti due uomini di 32 e 49 anni. Sul posto l’ambulanza che ha trasportato un ferito in codice verde all’ospedale. Pochi minuti dopo un’auto è finita contro un ostacolo ad Albese con Cassano. Alla guida una donna di 38 anni che è stata soccorso ma non trasportata in ospedale. In entrambi i casi saranno le Forze dell’ordine a stabilire la dinamica dell’accaduto.

Da segnalare anche un codice rosso a Como, in largo Giacomo Leopardi intorno alle 21.10. Non si conoscono i motivi dell’intervento. Un malore poi a Mariano Comense e un’intossicazione etilica nel capoluogo.