Due incidenti in centro: 51enne ubriaco alla guida esce di strada, 28enne finisce contro un muro

Due incidenti in centro ad Asso lunedì 14 e martedì 15 aprile. Nel primo sinistro un 51enne era ubriaco alla guida ed è uscito di strada, nel secondo caso un 28enne è stato soccorso dopo essere finito con l'auto contro un ostacolo.

Ubriaco alla guida: denunciato

Nella serata del 14 aprile i Carabinieri della Stazione di Asso sono intervenuti in seguito a un sinistro stradale avvenuto nel centro del paese che ha visto coinvolto un solo veicolo, uscito dalla carreggiata in maniera autonoma e senza coinvolgere terze persone.

Alla guida c'era un 51enne del posto che, sottoposto ad accertamento etilometrico, ha riportato un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Pertanto, è stato deferito per violazione all’art. 186 del Codice della Strada.

Auto contro un ostacolo

Il giorno successivo, martedì, poco dopo le 15 è stato chiamato il 112 (numero unico per le emergenze) per un incidente avvenuto in via Matteotti. Allertati anche i Carabinieri di Como, mentre sul posto si è portata un'ambulanza della Sos Canzo insieme ai Vigili del fuoco.

Un veicolo è finito contro un ostacolo: ferito un 28enne che è stato soccorso in codice giallo (di media gravità) e trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire ai soccorsi di intervenire, nonché il tempo necessario per rimuovere il veicolo. Ad aiutare nelle operazioni anche i volontari della Protezione civile di Asso.

(foto di copertina: Protezione civile Asso)