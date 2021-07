Due infortuni sul lavoro a Como e Veniano SIRENE DI NOTTE

Ecco cos'è successo nella notte tra il 12 e il 13 luglio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Due infortuni sul lavoro a Como e Veniano

A Como l’allarme è scattato in via Scalabrini, intorno alle 22.40. Ad avere un infortunio, mentre stava lavorando, è stato un uomo di 59 anni. Sul posto la Croce Azzurra di Como che l’ha soccorso e trasportato in codice verde al Sant’Anna.

Allarme intorno alle 3.45, in via Como, sempre sul lavoro. Sul posto la Cri di Lomazzo, che ha trasportato un uomo di 44 anni, in codice verde all’ospedale.

A Como da segnalare anche una caduta da bici intorno alle 21 e un malore a Veniano intorno alle 00.40.