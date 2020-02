Due intossicazioni etiliche a Grandate e Figino SIRENE DI NOTTE

Due operazioni di soccorso per intossicazioni etiliche per gli operatori del 118 nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 febbraio.

Due intossicazioni etiliche a Grandate e Figino

La prima chiamata di soccorso è arrivata da Grandate intorno alle 22.15; un’ambulanza della Croce azzurra di Como si è recata d’urgenza in via Roma per soccorrere un uomo di 48 anni poi trasportato per accertamenti all’ospedale di Cantù. Allertati anche i Carabinieri.

Il secondo intervento si è svolto a Figino Serenza intorno all’1.30. La Cri di Cantù infatti è stata chiamata ad intervenire in via Vittorio Alfieri sempre per un’intossicazione etilica e ha soccorso un uomo di 30 anni, poi portato in codice verde per accertamenti all’ospedale di Cantù.

