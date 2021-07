Due intossicazioni etiliche a Merone e Lipomo SIRENE DI NOTTE

Notte impegnativa per gli operatori del 118 quella tra venerdì 23 e sabato 24 luglio 2021. Ecco gli interventi cui hanno risposto.

Due intossicazioni etiliche a Merone e Lipomo

La serata è iniziata con una chiamata da Cermenate intorno alle 22.45 per una aggressione a una ragazzina di 14 anni. La Cri di Cermenate si è quindi recata in via Europa Unita, dove ha trovato anche i Carabinieri, ma fortunatamente la situazione non era grave e la giovane è stata portata all'ospedale Sant'Anna solo per accertamenti.

Quindi doppio intervento per intossicazione etilica. Il primo a Merone a mezzanotte in via Giancarlo Puecher dove a sentirsi male è stato un uomo di 43 anni ma non è stato necessario il trasporto in ospedale da parte del Lariosoccorso di Erba. Il secondo intorno alle 2.20 del mattino a Lipomo dove in via Kennedy la Cri di Lipomo e un'auto medica hanno soccorso una ragazza di 20 anni che è stata portata in codice giallo al Valduce di Como.