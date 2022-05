Due intossicazioni etiliche SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Due intossicazioni etiliche

Abuso di alcol a Tavernerio e Como. Nel primo caso soccorso un uomo di 57 anni, per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale. In codice verde al Sant'Anna è invece finita una donna di 45 anni, che dopo aver bevuto diversi bicchieri di troppo, è stata soccorsa in piazza San Rocco.

Da segnalare anche una caduta al suolo a Porlezza e un malore a Canzo.