Due intossicazioni etiliche tra Como e Cantù SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 14 e il 15 luglio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Due intossicazioni etiliche tra Como e Cantù

A Como, in via Bellinzona, soccorso un uomo di 51 anni che aveva bevuto diversi bicchieri di troppo intorno alle 21.40. Stesso discorso per un giovane di 34 anni, in piazza Garibaldi a Cantù un'ora dopo.

A Como da segnalare anche una caduta al suolo, soccorso in codice giallo un uomo di 67 anni.