Due malori nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 22 e il 23 settembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due malori nel Comasco

Il primo malore intorno alle 21.15 in viale Varese con protagonista un uomo di 37 anni. Sul posto la Croce Azzurra di Como che l’ha portato in codice verde all’ospedale. Allarme anche a San Fermo della Battaglia, in via Ravona per un 22enne. Anche in questo caso il giovane è finito all’ospedale in codice verde intorno a mezzanotte.

Si segnala anche un intervento a Mariano, poco prima delle 4. Attivata la Croce Bianca per una donna di 24 anni, all’altezza di viale Lombardia 51. Non si conoscono i motivi dell’intervento, la giovane non è stata portata all’ospedale. Ambulanza anche a Como, in via Conciliazione per una persona di 31 anni, finita poi all’ospedale in codice verde.