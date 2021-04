Due malori tra Appiano e Lambrugo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra l’8 e il 9 aprile 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due malori tra Appiano e Lambrugo

Un uomo di 43 anni si è sentito male in via Stazione 3, a Lambrugo. Soccorso in codice verde, è stato trasportato all’ospedale di Cantù.

Allarme per un malore anche ad Appiano Gentile, poco prima delle 3. In via Vignetta è stato soccorso un uomo di 53 anni, finito poi all’ospedale canturino in codice verde.