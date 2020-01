Due malori tra Olgiate e Appiano SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 27 e il 28 gennaio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due malori tra Olgiate e Appiano

Soccorsi intorno alle 2, in via Roncoroni, ad Olgiate Comasco. Una giovane di 21 anni è stata trasportata all’ospedale di Tradate in codice verde. Intervento alle 5.20 anche all’interno di un impianto lavorativo, in viale Milano. Un uomo di 58 anni è finito al Sant’Anna in codice giallo.