Due nuovi sacerdoti nell’Olgiatese: don Luca di Parè e don Luigi di Binago

Per don Luca Giudici il giorno atteso da una vita è ormai alle porte: sabato 12 settembre, alle 10, in duomo a Como, monsignor Oscar Cantoni lo ordinerà sacerdote. Don Luca, classe 1994, è di Parè. Da sempre. Nato e cresciuto in quella piccola comunità dove ha trascorso l’infanzia, poi l’adolescenza, attorniato dall’affetto della famiglia e di coloro ha incontrato nel suo cammino.

E’ già giunto invece il grande giorno per don Luigi Marcucci che ha ricevuto questa mattina, in duomo a Milano, tramite l’arcivescovo Mario Delpini, l’ordinazione presbiterale. L’epilogo di un percorso iniziato nel 2014 con l’ingresso nel seminario arcivescovile, dopo un’esperienza triennale, da laico, come insegnante di religione alle medie. Domani, 6 settembre, alle 10.30, la prima messa di don Luigi nella chiesa parrocchiale di Binago.