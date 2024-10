Due pedoni investiti in via Ratti, 70enne ferita in codice rosso

Montano Lucino: due pedoni di 70 e 76 anni sono stati investiti in via Enzo Ratti. La 70enne è stata soccorsa in codice rosso.

Ferita 70enne trasportata in Elisoccorso

Alle 11.58 di oggi, lunedì 28 ottobre, sono stati allertati i soccorsi per l’investimento di due pedoni, in via Ratti, a Montano Lucino. Coinvolti un 76enne, che ha riportato un trauma all’arto superiore ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e una 70enne. L’anziana è stata soccorsa in codice rosso ed elitrasportata all’ospedale Circolo di Varese, riportando un trauma cranico, al bacino, schiena e arto superiore.

Soccorsi immediatamente sul posto

Intervenuto l’Elisoccorso, due ambulanze della Croce azzurra di Como e un’automedica. Allertati i Vigili del fuoco di Como e i Carabinieri di Cantù.