Due persone aggredite – SIRENE DI NOTTE

Due persone aggredite nella notte, intervento delle Forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso.

Primo episodio a Villa Guardia

A quanto risulta, un primo intervento di soccorso si è reso necessario a Villa Guardia, alla 1.14: in via Rusca l’allarme è scattato per una ragazza di 20 anni. Sul posto un’ambulanza della Croce verde di Fino Mornasco. Allertati anche i Carabinieri. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Secondo episodio a Como

Alle 2.40, a Como, in piazza Volta, segnalata un’aggressione. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa del capoluogo. Allertati i Carabinieri.