Due rapine in pochi giorni: arrestato 40enne

Nella notte tra venerdì 1 settembre e sabato 2 i militari della stazione dei Carabinieri di Fino Mornasco, al comando del Luogotenente Gianfranco Casanica, hanno fermato un 40enne pregiudicato colpevole di aver rapinato due esercizi nel giro di pochi giorni.

Minacciava con grossi coltelli da cucina

I militari hanno eseguito un ordine di custodia cautelare nei confronti del 40enne che, a conclusione di una serie di accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà per rapina e porto abusivo di armi.

L'uomo avrebbe commesso due rapine in pochi giorni, minacciando in entrambi i casi le vittime con dei grossi coltelli da cucina. L’attività investigativa dei militari finesi, a conclusione della quale l’Autorità Giudiziaria ha emesso l’ordine di custodia cautelare in carcere, era iniziata nel pomeriggio del 12 agosto quando era stata segnalata una rapina all’interno di un esercizio commerciale; un’altra rapina si era consumata in una farmacia nel tardo pomeriggio del 14 agosto.

In tutti e due i casi il rapinatore minacciava le vittime con dei grossi coltelli da cucina, facendosi consegnare il denaro che avevano in cassa e scappando a piedi.

I militari dopo la seconda rapina riuscivano ad avere delle immagini e delle testimonianze, che permettevano di individuare il rapinatore e recuperare i vestiti usati durante le rapine ed i coltelli usati per minacciare le vittime, tutti elementi che permettevano alla magistratura l’emissione di un provvedimento restrittivo nei confronti del pregiudicato.

In copertina: immagine di repertorio.