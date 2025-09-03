Due spacciatori di droga fermati dai Carabinieri a Somaino

Fermati dopo un tentativo di fuga e trovati in possesso di cocaina, hashish , 2mila euro e materiale per il confezionamento.

I Carabinieri del Comando provinciale di Como in azione a Olgiate Comasco per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Intervento a Somaino

Nella frazione Somaino, tra via Perretta e via degli Artigiani, i militari della locale Stazione Carabinieri e quelli dello Squadrone Carabinieri Cacciatori di Sardegna, ormai abbondantemente noto per le alte qualità professionali espresse proprio nell’ambito delle aree più impervie, hanno bloccato, dopo un tentativo di fuga, due marocchini di 29 e 19 anni. I due fermati, in seguito a un’accurata perquisizione, sono stati trovati in possesso di 16 grammi di cocaina, 16 grammi di hashish, 2.000 euro circa di banconote contanti, materiale per il confezionamento e 4 telefoni cellulari.

Il mercato della droga

Particolare significativo: durante la fase del controllo, i telefoni delle due persone bloccate dai Carabinieri continuavano a squillare incessantemente. Segno, purtroppo, di una fiorente attività di spaccio.

L’accusa

I due soggetti, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso le camere di sicurezza del Comando provinciale dei Carabinieri di Como e saranno giudicati in mattinata con rito direttissimo. L’accusa nei loro confronti è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La certezza è che i controlli dei militari continueranno con la stessa intensità, a presidio del territorio.