Duecento firme contro l’antenna telefonica installata a Uggiate Trevano

Duecento firme contro l’antenna telefonica a Uggiate Trevano.

Non si placa la protesta delle famiglie uggiatesi residenti in via Donatori di sangue dove, nella notte tra il 29 e il 30 aprile, è stato installato un imponente ripetitore di circa 30 metri di altezza. Dopo il primo esposto presentato alla Procura, un gruppo di cittadini ha organizzato anche una petizione per testimoniare la quantità, la forza e la compattezza di chi è contrario all’opera.

Dalla prima settimana di maggio sono state raccolte 200 firme che, tra sabato e lunedì, verranno presentate in Comune e, per conoscenza, inviate anche alla Prefettura di Como. Diversi i motivi dietro l’arrabbiatura e la preoccupazione degli uggiatesi: da quelli prettamente estetici a quelli di tipo economico, riguardanti l’inevitabile svalutazione delle abitazioni e dei terreni, acquistate dalle famiglie con investimenti ingenti.

