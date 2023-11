E' arrivata la pista per pattinare su ghiaccio

Arrivata la pista per pattinare su ghiaccio nel periodo natalizio a Olgiate Comasco.

Bianco Natale con eventi e attrazioni

L'attrazione più attesa, nel programma di appuntamenti e iniziative del Bianco Natale a Olgiate Comasco, è proprio la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Italia. Allestimento in corso e apertura programmata già per sabato 25 novembre. Torna - dopo lo stop dello scorso anno a causa dell'impennata delle bollette energetiche - l'opportunità di pattinare. Nella stessa location, domenica 26 novembre, il mercatino organizzato da Vespa Club Olgiate Comasco e dal circolo culturale Dialogo: tutti invitati dalle 9 alle 19.

Sinergia tra Comune e associazioni

Il programma del Bianco Natale olgiatese è in fase di definizione per quanto riguarda gli ultimi dettagli. Grazie alla sinergia tra Comune e associazioni. Sabato 25 novembre il concerto "Gospel & More" proposto dal gruppo fotografico Diapho's, alle 21 nell'auditorium del Medioevo, in via Lucini 2. Altra serata gospel il 2 dicembre insieme all'associazione L'Alveare.

Natale in piazza

Un grande week-end di condivisione è in calendario per sabato 16 e domenica 17 dicembre. Alpini e associazioni, col patrocinio del Comune, saranno impegnati sul piazzale della chiesa parrocchiale. Sabato 16 Concerto di Natale, domenica 17 mercatini dei sodalizi, gara di vin brulè e Babbo running. E per tutte le domeniche dell'Avvento le Penne nere organizzeranno menù d'asporto.