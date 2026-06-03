E’ arrivato l’arrotino… ma il conto è salatissimo: allarme truffa

Si presenta a casa di un anziano cittadino, a Olgiate Comasco, proponendosi come arrotino ma scatta l’allarme truffa.

L’arrotino e la richiesta di una somma spropositata

E’ successo oggi, mercoledì 3 giugno nella zona del Malvisino. Uno sconosciuto si è presentato a un cittadino di 92 anni, proponendo e poi effettuando l’affilatura delle forbici. Una volta fatto il lavoro, l’arrotino ha chiesto una somma spropositata, ma il cliente ha replicato spiegando di non avere tale cifra in contanti. E a quel punto l’arrotino si è congedato dicendo che sarebbe ripassato a ritirare il denaro.

L’allarme truffa

La segnalazione, tempestivamente veicolata dal Controllo del vicinato, ha messo in guardia sulla presenza sul territorio di una persona che, con la scusa di affilare forbici e coltelli, poi tenta di farsi pagare conti molto salati. L’episodio è stato segnalato ai Carabinieri di Olgiate Comasco.

L’invito a non aprire agli sconosciuti

Come sempre, l’invito ai cittadini è quello di avvisare immediatamente il numero unico 112. Inoltre, la raccomandazione di non aprire la porta di casa a persone sconosciute.