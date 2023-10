E' comasco il cercatore di funghi morto dopo una caduta di 150 metri sopra Bellano

E' il comasco di Alserio Giacomino Lazzari, 61 anni, il cercatore di funghi prima disperso e poi trovato senza vita ieri, venerdì 6 ottobre 2023, nei boschi sopra Bellano, in provincia di Lecco.

E' comasco il cercatore di funghi morto sopra Bellano

Le ricerche del 61enne, residente ad Alserio e storico direttore di Poste a Como, ma proprietario di una baita nella zona di Alpe Chiaro dato che era originario di Bellano, erano partite intorno alle 14 di ieri dopo che il fungiatt non aveva fatto rientro a casa. Era uscito per andare a cercare funghi e si era avventurato nella zona impervia sopra Vendrogno.

A scendere in campo erano stati i Vigili del fuoco con 5 squadre, una quindicina di tecnici della Stazione di Valsassina - Valvarrone della Diciannovesima delegazione lariana del Soccorso Alpino, i Carabinieri e il personale Sagf della Guardia di finanza. Alle operazioni da terra si erano aggiunte anche quelle dal cielo con l'ausilio dell'elicottero Drago delle elinucleo dei pompieri.

Purtroppo nonostante il dispiegamento di uomini e mezzi per il malcapitato non c'è stato nulla da fare. L'uomo, che sarebbe precipitato dal Monte Muggio compiendo un terribile volo di 150 metri, è stata individuata attraverso IMSI catcher (dispositivo in grado di localizzare i segnali del cellulare) sopra la casera di Camaggiore nella zona del Rifugio Ragno.