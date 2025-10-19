E’ deceduto il motociclista coinvolto in un terribile incidente stradale

Un 61enne di Albiolo è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato in condizioni gravissime.

L’incidente accaduto ieri, sabato 18 ottobre, a Binago si è rivelato fatale per un uomo di 61 anni.

L’incidente

Lo scontro tra un’automobile e una moto, nel pomeriggio di ieri, è stato terribile. Tre persone coinvolte, soccorse e trasportate in ospedale. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco.

La vittima

Per il motociclista, Mauro Carraro, di Albiolo, le condizioni sono subito risultate gravissime. E’ stato trasportato in ospedale a Varese, dove purtroppo il 61enne è deceduto.