E' di Cesana Brianza il giovane morto nello schianto a Eupilio

Incidente a Eupilio: la vittima è Simone Negri di 22 anni

Avrebbe compiuto gli anni mercoledì, 20 dicembre

Simone Negri, 22 anni, di Cesana Brianza, è la giovane vittime dello schianto avvenuto intorno alle 23 di ieri, domenica 17 dicembre, lungo l'ex strada Statale 639 davanti al ristorante pizzeria K13, a Eupilio, nella frazione di Penzano. Il giovane avrebbe compiuto 23 anni proprio mercoledì, 20 dicembre.

Quattro giovani coinvolti nello schianto

L'auto su cui si trovava Negri ha impattato violentemente, per cause ancora da definire, contro una seconda vettura. Per il giovane cesanese non c'è stato nulla da fare fin da subito. E.A. di 26 anni di Suello, invece, è stato trasportato in codice rosso - quello della massima gravità - con l'elisoccorso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.