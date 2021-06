E' Luca Fusi di Guanzate il 22enne deceduto nell'incidente nautico: questa sera il rosario

E' un giovane di 22 anni, Luca Fusi, residente a Guanzate, la vittima del terribile incidente nautico avvenuto questo pomeriggio al largo di Lenno, nei pressi di Villa del Balbianello.

Addio a Luca Fusi, vittima dell'incidente di Lenno

E' uno studente universitario di soli 22 anni la vittima del tremendo scontro tra due imbarcazioni avvenuto nella giornata di venerdì, 25 giugno 2021, sul lago di Como, all'altezza di Lenno. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle Forze dell'ordine, ma sembrerebbe che un motoscafo con a bordo 11 ragazzi, di nazionalità straniera, abbia urtato la barca con a bordo Fusi e altri due amici, suoi coetanei. Per Fusi non c'è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo. Gli amici, invece, sono stati trasportati in ospedale.

Le condoglianze della Guanzatese

Anche la società sportiva del paese si è stretta intorno alla famiglia di Luca con un post sulla sua pagina Facebook: "Una immensa tragedia ha purtroppo colpito l'intera comunità di Guanzate. Sentitissime condoglianze alla famiglia Fusi e a tutta la OSG per la tragica scomparsa.

R.I.P. LUCA".

Anche la comunità pastorale si unisce al lutto

Anche la comunità pastorale San Benedetto Abate si è stretta attorno alla famiglia di Luca Fusi con un messaggio rilanciato sui vari canali social: "La comunità pastorale San Benedetto delle parrocchie di Bulgarograsso e Guanzate, si unisce al dolore della famiglia Fusi per la tragica scomparsa di Luca, avvenuta nell'incidente nautico di ieri pomeriggio in località Tremezzina".

Questa sera, sabato 26 giugno 2021, alle 20.30 presso il Santuario di Guanzate, la comunità pastorale ha organizzato un rosario in memoria di Luca Fusi.