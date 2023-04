Non ce l'ha fatta la donna di 49 anni residente a Novedrate che ieri è stata colpita da un malore di fronte alle scuole di Carimate.

È morta la mamma colpita da un malore alle scuole di Carimate

Tutto è iniziato ieri, mercoledì 5 aprile 2023, quando di fronte alle scuole medie di Carimate una donna di 49 anni si è sentita male.

In suo soccorso si erano precipitati sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù, un'auto medica e l'elisoccorso di Como in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse sin da subito estremamente gravi e per questo si è deciso di trasportarla con la massima urgenza in elicottero all'ospedale Manzoni di Lecco.

Nulla però ha potuto il personale dell'ospedale che dopo i tentativi di rianimazione della donna ne ha constatato il decesso.

Il luogo dove la donna ha accusato il malore