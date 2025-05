E' morta la ragazza investita mentre attraversava

E' morta la ragazza investita ieri sera a Inverigo. La 22enne era stata trasportata all'ospedale di Varese in condizioni disperate ieri sera, giovedì 23 maggio.

Portata in ospedale in condizioni critiche

Tutto è successo poco prima delle 19 di ieri sulla Vallassina, all'altezza dell'incrocio con la via Don Gnocchi. Chiara Colzani, classe 2002 di Lurago d'Erba. stava attraversando la strada quando è stata investita da un suv. Ancora da chiarire i contorni dell'episodio: sono in corso le indagini a opera dei Carabinieri della Stazione di Lurago d'Erba per appurare se la giovane si trovasse sulle strisce e se l'auto che la ha investita stesse procedendo a velocità sostenuta.

La 22enne, colpita dall'auto, è stata sbalzata per una decina di metri. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto un'ambulanza della Sos di Lurago d'Erba e l'automedica. Le condizioni della giovane sono subito apparse gravissime e poco distante è atterrato l'elisoccorso da Como. I soccorritori, dopo le prime manovre di soccorso in loco, hanno portato la govane al'ospedale di circolo di Varese in codice rosso: quello della massima gravità. La giovane è purtroppo deceduta nella notte.