E’ morto don Giacomo Tagliabue

Si è spento oggi, lunedì 1 settembre 2025 don Giacomo Tagliabue. Lo storico sacerdote della comunità di Maggianico, rione di Lecco, era nato a Cantù.

Don Giacomo Tagliabue

Nato a Cantù nel gennaio 1939, don Giacomo arrivò a Maggianico nel 1967 e rimase nella comunità lecchese fino al 1982, lasciando un’impronta indelebile. Fu lui a introdurre l’oratorio estivo, un’iniziativa che rivoluzionò le attività per i giovani e i bambini del rione, coinvolgendoli in giochi quotidiani, gite settimanali e soggiorni estivi a Biandino e Follonica.

Parroco a Suello e Paderno Dugnano

Dopo il periodo a Maggianico, don Giacomo ha guidato le parrocchie di Suello e Paderno Dugnano, continuando a essere una figura di riferimento per molte persone. La sua attività pastorale fu anche occasione di collaborazioni con personaggi noti, come il conduttore televisivo Corrado, spesso presente all’oratorio per sostenere le iniziative del sacerdote.

Il legame con la comunità lecchese

Nonostante il ritiro dagli incarichi pastorali, don Giacomo ha continuato a seguire la comunità della Brianza lecchese, mantenendo vivi i rapporti con chi lo aveva conosciuto e apprezzato. Nel 2019, in occasione del suo 80° compleanno, ricevette attestati di stima e affetto da numerosi cittadini, testimonianza del grande legame costruito negli anni. Ne 2023 ritornò a Maggianico durante la festa rionale, un gesto che rimase nei cuori di tutti come simbolo del legame profondo con il rione.