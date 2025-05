E' morto don Giovanni Rigamonti

Don Giovanni Rigamonti, il vice parroco di Senna Comasco è morto questa mattina, lunedì 12 maggio 2025. Originario di Dolzago in provincia di Lecco, l'uomo aveva 73 anni ed era arrivato nella parrocchia di Senna Comasco nel giugno 2023.

Il decesso

Il religioso avrebbe dovuto dire messa questa mattina, ma non si è presentato in chiesa. I fedeli che lo attendevano, preoccupati, si sono recati in casa parrocchiale. Qui hanno trovato don Giovanni in gravi condizioni. Il vice parroco è stato trasportato in Pronto soccorso ma, nonostante la corsa in ospedale per lui non c'è stato nulla da fare: il prete è deceduto questa mattina, 12 maggio.

Le parole del sindaco

La conferma arriva anche dal sindaco di Senna Comasco, Francesca Curtale che, scossa dalla notizia, ha inviato un messaggio ai suoi collaboratori:

"Carissimi, con profondo dolore, comunico che questa mattina presto, è mancato, improvvisamente, don Giovanni Rigamonti il nostro amato vice parroco. Alle 20.30 in chiesa, a Senna, ci sarà la recita del Santo Rosario".

L'avviso della parrocchia

La parrocchia Santa Maria Assunta ha affidato ai social un messaggio per i fedeli:

"Purtroppo il nostro don Giovanni Rigamonti è tornato improvvisamente alla casa del Padre. Questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa parrocchiale di Senna reciteremo il Rosario. La camera ardente sarà allestita presso l'aula don Franco C. di fianco alla Chiesa parrocchiale probabilmente fino a mercoledì mattina. Vi chiediamo di ricordarlo nelle vostre preghiere".

Le esequie

I funerali verranno celebrati alle 15 di mercoledì 14 maggio nella chiesa parrocchiale di Verano Brianza dove don Rigamonti è stato parroco dal 2007 al 2020.