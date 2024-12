E' morto l'uomo investito da un'auto a Solbiate

È morto l'uomo investito da un'autovettura a Solbiate con Cagno nella serata di oggi, mercoledì 4 dicembre.

La vittima aveva 78 anni

Le condizioni dell'anziano investito da un'auto sono apparse subito disperate. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese è, purtroppo, venuto a mancare. La vittima è Abramo Corti, era residente a Olgiate Comasco, aveva 78 anni.

Pedone investito da una vettura, in volo anche l'elicottero

L'incidente è avvenuto questa sera, mercoledì 4 dicembre, poco prima delle 18, in via Como. Secondo quanto è stato possibile ricostruire l'uomo è stato investito da una vettura all'altezza del civico 2. Nell'impatto ha riportato serie ferite, traumi multipli ed è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Sul posto un'ambulanza della Sos di Olgiate Comasco. Vista la gravità della situazione si è alzata in volo anche l'eliambulanza. Allertati anche la Polizia locale e i Carabinieri di Como.