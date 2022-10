Un'inaspettata notizia ha sconvolto il mondo sportivo e giornalistico comasco: oggi, venerdì 21 ottobre 2022, Riccardo Bianchi è morto a 64 anni a causa di un malore nella sua abitazione di Montorfano.

È morto Riccardo Bianchi, noto giornalista sportivo locale: aveva 64 anni

Noto giornalista locale e non solo, Riccardo Bianchi era anche presidente del consiglio nell'Amministrazione comunale di Montorfano. Una personalità molto conosciuta in provincia, soprattutto in ambito sportivo: giornalista del quotidiano La Provincia, ormai in pensione, negli ultimi anni si era dedicato al progetto ESport Como, pagina social che tratta dedicata allo sport comasco.