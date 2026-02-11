E’ tornata l’acqua ad Albiolo: concluso l’intervento alle tubature

I lavori di "Como Acqua" sono terminati senza problemi: la sospensione è durata meno del previsto.

L’acqua è tornata ad Albiolo: la sospensione programmata è durata meno del previsto e tutti i rubinetti sono funzionanti.

L’acqua è tornata prima del previsto

Oggi, mercoledì 11 febbraio, ad Albiolo, era annunciata una sospensione dell’acqua in tutto il paese dalle 9 alle 16.30 per consentire a “Como Acqua” di spostare una tubazione rinvenuta in via della Piazzola. La sospensione è durata meno del previsto: i rubinetti sono stati chiusi attorno alle 10 e sono tornati funzionanti qualche minuto prima delle 16.30, rispettando comunque i tempi dell’intervento.

Scuola primaria assistita passo dopo passo

Il sindaco Mario Bernasconi e il vicesindaco Antonio Alberton hanno seguito da vicino la situazione della primaria, attivando l’autobotte di “Como Acqua” e supportando in prima persona le maestre durante la ricreazione e la mensa. “Abbiamo dato una mano direttamente nella gestione dei bambini – racconta Alberton – Tutto è andato secondo programma. Come Amministratori siamo soddisfatti: l’acqua è un bene primario”.

Lavori tecnici conclusi

A occuparsi dell’intervento sulle tubature è stato invece il responsabile dell’ufficio tecnico, Stefano Grossi. Nei prossimi giorni potrebbero essere necessari piccoli interventi sull’asfalto, ma a livello idrico la situazione è completamente risolta.