E’ partita la nuova stagione, la quarta, del fortunato format “4 Hotel” che vede lo chef Bruno Barbieri, già giudice di Masterchef. Nella prima puntata il programma ha proposta la sfida tra quattro albergatori della Versilia. Giudice speciale ovviamente lo chef che con sé aveva… una valigia Bric’s, il noto marchio con sede a Olgiate Comasco.

E’ tornato “4 Hotel”: Bruno Barbieri in missione con le valigie olgiatesi Bric’s

Vetrina di rilievo per i prodotti dell’azienda olgiatese di valigeria fine: motivo d’orgoglio per Roberto Briccola, presidente di Bric’s, 130 dipendenti, 70% di esportazioni in tutto il mondo e col mercato degli Stati Uniti come punto di riferimento del brand.

“Chef Barbieri è una persona molto simpatica – racconta Briccola – Sapevamo che lui, personalmente, ha utilizzato valigie Bric’s, quindi è nata l’opportunità di mettere a disposizione i nostri prodotti al programma televisivo”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 5 settembre 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui